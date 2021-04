Servidores pedem que Assembleia cobre convocação de concursados

Os servidores da Politec Regional Sudeste/Sul estão cobrando mais agilidade na convocação dos aprovados no concurso de perito criminal. Nesta semana representantes da categoria se reuniram com o deputado estadual Thiago Silva (MDB) e chamaram a atenção para a necessidade de reforçar a equipe.

O Perito Criminal Oficial é o responsável por atividades como o exame de corpo de delito, fundamental nas investigações e processos que envolve lesões físicas. O profissional também faz o exame das cenas de crimes, coletando vestígios e provas que podem ajudar na elucidação dos casos, permitindo a identificação e a punição dos autores.

O parlamentar hipotecou apoio aos servidores e informou que recentemente discutiu o assunto com o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi. Ele disse que os dados confirmam a necessidade da convocação dos concursados, uma vez que a estrutura atual é insuficiente para atender a demanda crescente por perícias e outros procedimentos realizados pela Politec.

“Iremos trabalhar para garantir melhorias no atendimento da Politec e também no chamamento dos concursados para reforçar os serviços realizados pela instituição. Contem com o nosso trabalho”, disse o deputado Thiago.