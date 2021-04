Sesp lança sétima Operação Salutem em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Segurança Pública lançou nesta quinta-feira (29.04) a sétima Operação Salutem em Mato Grosso em 2021, desta vez foi na Região Integrada de Segurança Pública de Barra do Garças (500 km ao Leste) com a intenção de enfrentar tráfico de drogas, homicídios, transporte irregular de cargas e roubos em geral.

A operação desencadeada é uma ação integrada que reúne a Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, Ciopaer, Detran, Sefaz, Indea e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Dados preliminares da Secretaria de Estado de Segurança Pública apontam que a Risp de Barra do Garças está na contramão das demais regiões com aumento dos casos de homicídio com 7 registros de 1º de janeiro a 25 de abril deste ano. No mesmo período do ano passado foram 4 casos. Em Mato Grosso a redução no período foi de 10,7%, com 234 registros neste ano ante a 262 casos em 2020.