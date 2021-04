Sete são presos após tentativa de furto a banco

Sete indivíduos foram detidos pela Polícia Militar (PM) na noite desse domingo (11), após uma tentativa de furto a um banco, em Barra do Bugres (MT). Eles devem responder por furto tentado, formação de quadrilha e associação a organização criminosa. A PM apreendeu dois veículos de apoio e vários materiais utilizados para o crime.

A guarnição foi acionada via 190, onde a funcionária do banco informou alteração no sistema de segurança.

Quando a Polícia chegou no local encontrou o teto violado e três suspeitos descendo do edifício da agência usando uma escada.

A Polícia realizou um cerco com apoio de várias guarnições da região CR VII e conseguiu deter os suspeitos, os veículos e os materiais.

A ação contou com o apoio da GU PM serviço diário 12CIPM, NPM ambiental, Grupo CAR 12CIPM, Força Tática CRVII, CIA PM Nova Olímpia, NPM Denise, NPM Porto estrela e NPM jangada.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.89674.