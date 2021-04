Shopping amplia horário de funcionamento em Rondonópolis

O novo decreto municipal nº 10.030, que entrou em vigor a partir das 00h desta sexta-feira (23), trouxe maior flexibilização ao funcionamento de todas atividades comerciais e serviços e já mudou a rotina no Rondon Plaza Shopping, em Rondonópolis. As lojas ampliaram os seus horários de abertura e fechamento, observando todas as normas de biossegurança, inclusive de capacidade definidos pelo Ministério da Saúde.

As lojas de segunda a sábado retornam ao horário tradicional das 10h às 22h, já aos domingos e feriados das 08h até às 12h.

A praça de alimentação funcionará de segunda a sábado 10h às 22h, aos domingos e feriados das 08h até às 15h. E com capacidade máxima do local limitada em 30%, o funcionamento do serviço de delivery fica autorizado até às 22h, inclusive nos sábados e domingos.

Outro ponto destacado no novo decreto é a condição de venda de bebida alcoólica aos clientes sentados à mesa nos respectivos estabelecimentos.

A direção do Rondon Plaza acredita que o horário mais amplo dará condições de oferecer uma segurança maior, sempre priorizando as medidas de higiene e distanciamento social -conforme plano de contingência aprovado pelo Comitê de Crise para a prevenção do novo coronavírus.