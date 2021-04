Sispmur cobra biossegurança para servidores e entrega reivindicações ao prefeito

O prefeito José Carlos do Pátio recebeu ontem uma série de reivindicações do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, na primeira reunião realizada entre eles neste ano. Os pedidos (veja abaixo) envolvem principalmente questões de biossegurança dos servidores, estruturação dos locais de trabalho e ações administrativas.

A presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, considerou o resultado positivo. Segundo ela, a retomada do diálogo pode agilizar a solução de vários problemas que afetam negativamente o desempenho e a vida da categoria.

“Saímos de lá de certa forma satisfeitos com a reunião. Conseguimos passar para o prefeito José Carlos do Pátio muito das angustias que os servidores do município estão passando”, declarou.

Geane entregou ao prefeito vários ofícios relatando a situação nas secretarias e órgãos da administração. Nos documentos o sindicato alerta para a exposição indevida de servidores ao risco de contaminação pela Covid-19, reclama do não cumprimento de alguns direitos trabalhistas e cobra providências. “O prefeito anotou todas as demandas passadas pelo Sispmur e ficou de nos dar as devidas respostas em tempo oportuno. Vamos aguardar”.

A sindicalista também destacou como positiva a participação de alguns vereadores, mediando o diálogo com o Executivo. “Agradeço a colaboração e reforço o pedido para que os vereadores intercedam junto ao Prefeito para que atenda, na prática, às demandas dos servidores”.

Além da presidente Geane Lina, o Sispmur foi representado pelos diretores Ilson Galdino e Reuber Teles. A reunião teve ainda as participações de secretários municipais, chefes de departamentos e dos vereadores Marildes Ferreira (PSB), Jonas Rodrigues (SD) e Batista da Coder (SD).

Veja a seguir a lista de reivindicações encaminhada pelo Sispmur:

PORTARIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO PROGRESSÃO E AVALIAÇÃO.

DIVERSAS PAUTAS LIGADAS AO DESOPEM.

REMOÇÃO DE QUATRO SERVIDORAS DO CRAS CIDADE ALTA.

QUESTÃO LIGADA A LEI 14.131 – CONSIGNADOS E MAJORAÇÃO DE 5% DA MARGEM.

PAUTA DE ALGUNS SERVIDORES E REPARTIÇÕES DA SAÚDE.

DOTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

MANUTENÇÃO DO TELETRABALHO AOS SERVIDORES DE TODOS OS PLANOS DE CARREIRA DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID 19, E DOS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

INSALUBRIDADE

VACINAÇÃO DOS VIGILANTES