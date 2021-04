“Podem contar comigo”, diz Sorocaba após visita à Santa Casa Rondonópolis

A Santa Casa Rondonópolis ganhou um parceiro importante para divulgar em todo o país os serviços de atendimento à pacientes com câncer. O cantor Sorocaba, famoso pelo sucesso no universo sertanejo e reconhecido pelo engajamento em causas filantrópicas, veio conhecer ontem (24) a história e a estrutura do hospital. Neste mês a Santa Casa está inaugurando a nova ala da Radioterapia, uma extensão do atendimento que já vem sendo realizado no setor da oncologia. Foi uma visita reservada devido a Pandemia do Covid-19 e a resposta do cantor animou a equipe.

Sorocaba conversou com diretores e alguns representantes do Grupo ‘SOS Santa Casa’ para entender a linha de trabalho, o sistema de gestão e os planos para o futuro. Em seguida, visitou as instalações da Santa Casa para conhecer a equipe e a nova ala oncológica.

Ele conheceu cada cantinho da unidade, a equipe responsável, a estrutura física e os equipamentos de última geração que garantirão que os pacientes oncológicos das regiões Sul e Sudeste de Mato Grosso não mais precisarão se deslocar de Rondonópolis para locais distantes para fazer seus tratamentos.

A superintendente da Santa Casa Rondonópolis, Bianca Talita Franco, explicou que o objetivo é atender a todos os usuários do SUS e pacientes em geral com humanização e profissionalismo, trazendo conforto e esperança num momento tão difícil da vida de qualquer pessoa.

Durante a visita, Sorocaba reforçou a importância do trabalho que vem sendo feito pelo hospital e a qualidade do tratamento que será ofertado para pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS.

“Não tenho dúvidas que vocês estão no caminho certo e que, logo, serão referência no tratamento oncológico. Orgulho-me de fazer parte deste time e vejo nos olhos de cada um o amor pelo que fazem. Serei parceiro neste projeto, podem contar comigo”, disse o sertanejo que também é padrinho do Hospital de Barretos.