Suspeito atira contra a polícia em Rondonópolis e acaba preso

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (04) em um posto de combustíveis no Distrito industrial de Rondonópolis, saída para Campo Grande. Ele atirou várias vezes contra os policiais que foram ao local atender a ocorrência.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, os policiais foram acionados com a informação de que havia um indivíduo gritando por socorro no posto.

Ao chegarem, encontraram o suspeito, aparentemente sob o efeito de entorpecentes, muito alterado e dentro da loja do posto. Ao tentarem verbalizar, os policiais foram surpreendidos por um disparo vindo de dentro do local.

Mais disparos foram efetuados pelo suspeito na direção dos policiais, que revidaram.

Quando cessaram os disparos, já sem munição, o suspeito saiu correndo do local, sendo imobilizado pelos policiais. O revólver calibre 38 usado por ele foi encontrado.

Na delegacia, ele afirmou ter usado cocaína.