Suspeito com distintivos falsos da polícia troca tiros com o Gaeco e acaba morto

Cristoffer Wender de Araújo Freitas, 19 anos, morreu no início da noite desta sexta-feira (17) em confronto com agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) na Vila Operária, em Rondonópolis-MT. Ele estava sendo investigado com base em indícios que apontavam que ele estava preparando um grande roubo na cidade.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, uma denuncia anônima apontou que o suspeito estava com vários materiais de trabalho da Polícia Civil, como camisetas, distintivos e armas. Ao checarem a informação na residência do suspeito, uma quitinete, os agentes foram recebidos a tiros.

Na reação dos policiais, Cristoffer acabou sendo atingido e socorrido pelo Samu, porém morreu a caminho do hospital.

No local foram encontrados camisetas, distintivos, dois simulacros de pistola, uma carteira com brasão da polícia e o revolver calibre 38 usado contra os policiais.