2° suspeito de estuprar, torturar e manter jovem em cárcere privado é preso

O 2° suspeito de participação em um crime de estupro e cárcere privado contra uma jovem de 25 anos, em Rondonópolis (MT) foi preso e identificado como Danilo Soares Garcia. Ele foi detido pelos investigadores da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM).

A vítima ficou dois dias em cárcere privado dentro da própria casa. Ela foi mantida amarrada, vendada, teve os cabelos cortados, parte da cabeça raspada e ainda foi estuprada várias vezes.

O crime aconteceu no início do mês de março do ano corrente. Um dos suspeitos foi preso após a vítima conseguir escapar do cárcere privado.

O Delegado da DEDM, Fernando Fleury da Mota, afirmou que a Polícia Civil (PC) segue investigando na tentativa de localizar mais envolvidos no crime.