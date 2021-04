Suspeito de estuprar mulher grávida é preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia Especializada da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande neste domingo (25.04) pelo crime de estupro.

A equipe de sobreaviso da delegacia foi comunicada sobre a ocorrência e foi à Central de Flagrantes para prestar atendimento à vítima, que foi encaminhada à unidade especializada para acolhimento e atendimento humanizado. A mulher relatou a violência sexual sofrida durante a madrugada, mesmo estando gestante de seis meses. Ela apresentou um vídeo, onde foi possível visualizar um homem indo e posteriormente retornando da rua de sua residência, o qual foi reconhecido como R.M.A.

Com base nas informações passadas, a equipe policial conseguiu localizar e prender o suspeito, que negou a autoria do crime. A vítima reconheceu o autor pelas características dos olhos e pelas vestes utilizadas, contudo informou que o suspeito estava com o rosto encoberto.

Mesmo com os indícios, os elementos informativos eram insatisfatórios, sendo necessária uma prova técnica capaz que vinculasse efetivamente os suspeitos aos fatos.

A delegada Mariell Antonini Dias requisitou a coleta de fragmentos papiloscópicos no local, e posterior confronto com impressões papilares do homem. O exame realizado pela Perícia Técnica e Oficial (Politec) deu positivo e concluiu que as impressões de quem abriu a janela da casa da vítima eram compatíveis com a do autor que se encontrava detido na Delegacia da Mulher de Várzea Grande.

Com o exame pericial, a delegada lavrou o auto de prisão em flagrante do suspeito pelo crime de estupro.

“Esse trabalho conjunto da Polícia Civil e da Politec foi fundamental para comprovar, em menos de 24h, a autoria de um crime brutal, cometido por autor contumaz na prática de crimes contra a dignidade sexual”, pontuou a delegada.

O suspeito responde a outros três procedimentos pelo mesmo crime. Após a finalização do procedimento, a delegada representou pela prisão preventiva.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal pela equipe de policiais e também direcionada ao Hospital Júlio Muller para profilaxia e orientada a buscar atendimento psicológico junto à Rede Lírios.