Suspeito que desferiu 10 facadas contra a ex-mulher é preso

A Polícia Civil cumpriu na tarde desta sexta-feira (09) o mandado de prisão em desfavor de Genivaldo Alves Santana suspeito de esfaquear a ex-mulher na segunda-feira (05) no município de Pedra Preta.

Na quarta-feira (07) a delegada responsável já havia representado pela prisão preventiva, mas a decisão saiu hoje.

A faca usada no crime foi localizada por uma moradora a dois quarteirões do local do fato.

O suspeito reconheceu a faca como sendo a mesma usada para golpear a vítima.

O CRIME

A vítima identificada sendo Bruna Souza, 33 anos, estava trabalhando em uma ótica do município, quando o ex–esposo identificado como Genivaldo Alves Santana de 41 anos, chegou no local para conversar com a mulher e de repente começaram a entrar em desavença.