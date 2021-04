Suspeito de praticar série de roubos é preso pela Força Tática

Um suspeito de praticar uma série de crimes em estabelecimentos comerciais de Rondonópolis (MT) foi preso pela Força Tática nessa quarta-feira (31).

A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o indivíduo estava se escondendo em uma kitnet.

Diante da informação, foi feita a abordagem e o rapaz foi localizado. Ele confessou os crimes.

No local a PM apreendeu um simulacro de arma de fogo, uma camisa cinza e uma calça jeans utilizadas em alguns roubos.

O indivíduo declarou ainda que as outras roupas utilizadas nos crimes foram dispensadas no lixo, e que a bicicleta utilizada para fugir em alguns dos roubos foi levada para uma fazenda por sua mãe.

A Polícia contou com o apoio de câmeras de monitoramento e o relato das vítimas para identificar o suspeito. Todos os relatos indicavam claramente que os crimes foram cometidos pelo mesmo homem.

O rapaz usava camisas de manga longa, calça, máscara e óculos escuros para cometer os crimes.

O criminoso foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) e entregue juntamente com os materiais apreendidos para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.61630.

SÉRIE DE CRIMES

Conforme informações da Polícia Militar (PM), o indivíduo é suspeito de praticar roubos a estabelecimento comercial no Centro da cidade praticamente durante todo o mês de março.

Todas as equipes de segurança pública da cidade permaneceram em atenção e diligências no intuito de capturar o criminoso, patrulhando a sua procura e buscando informações de denunciantes que pudessem informar seu paradeiro.

O primeiro crime foi registrado em uma loja de roupas no dia 1° de março, depois outro crime de roubo foi registrado no dia 4 de março, em sequência uma farmácia foi roubada no dia 7 de março, depois uma padaria no dia 8 de março, uma loja de construção e um comércio de salgados no mesmo dia 11 de março, na sequência outra loja foi roubada no dia 17 de março, depois uma papelaria no dia 19 de março e uma casa de embalagens no dia 26 de março.

O indivíduo também é suspeito de roubar uma motocicleta antes de cometer um dos crimes em um estabelecimento comercial.