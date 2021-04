Tatá Werneck denuncia perfil falso criado com nome da filha

Tatá Werneck denunciou, nas redes sociais, um perfil falso criado no Instagram com o nome da filha dela, Clara Maria.

“Isso é crime tá? Se passar pelos pais e criar conta fake de criança”, alertou a humorista em post no Twitter.

Em outra publicação, Tatá aproveitou ainda para dizer que a filha, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti, não tem conta própria.

“A Pequeninha não tem perfil em lugar nenhum, todos são fakes ou fã-clubes. A gente ama o carinho das pessoas! Vocês são lindos e especiais com a gente! Agradeço muito! Mas eu também sou capaz de dar uma cabeçada em quem usa minha filha de má fé”, reforçou a artista, que não pretende criar perfil para Clara Maria.

“Se ela quiser ter redes sociais, ela faz quando crescer . E nós nem saberemos porque ela tem cara de que vai nos bloquear”, disse, bem-humorada.