TCE apura falta de 65 tipos de remédios em unidades de saúde de Cuiabá

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) vai apurar denúncia de falta de medicamentos e insumos utilizados no combate à Covid-19 em unidades municipais de Saúde de Cuiabá.

A suspeita é de que pelo menos 65 tipos de remédios e materiais estejam com estoque zerado ou insuficiente. O déficit atingiria o Pronto Socorro da Capital [que funciona hoje como Hospital Referência Covid] e Unidades de Pronto Atendimento (Upas), como as dos bairros Verdão e Pascoal Ramos.

A fiscalização, aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária na manhã desta terça-feira (13), atende a requerimento do Ministério Público de Contas (MPC).

A ideia da Secretaria de Controle Externo (Secex) de Saúde e Meio Ambiente do TCE é identificar em qual fase do planejamento está a falha na distribuição, apontando seus responsáveis.

Estoques insuficientes

De acordo com o requerimento, um dos itens em falta no município compromete a alimentação por via oral, realizada por meio de sonda e indispensável para a nutrição de pacientes intubados.

O presidente do TCE-MT, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, lembrou que o problema acomete todo o país. Ainda segundo ele, a dinâmica adotada pelo Governo Federal para a distribuição de medicamentos e insumos utilizados no combate à pandemia não tem se mostrado eficiente.

“Infelizmente, nossos representantes principais não entenderam a importância de termos mais de 300 mil mortes no país e estão deixando muitos municípios agonizando. Se o poder central não liderar a compra e importação dos medicamentos, veremos fábricas superfaturando e tentando se aproveitar de momentos tristes, com a morte de cidadãos brasileiros”, disse o presidente.

Para o conselheiro, é necessária a importação dos remédios e das substâncias que os compõe, para que a indústria nacional possa produzi-los em maior escala.

“O que vemos hoje é a retenção de medicamentos para repassá-los aos municípios. Isso é muito pouco. O poder público não pode simplesmente confiscar e repassar, tem que haver uma política de saúde para importação”, ponderou.