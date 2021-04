TCU diz que Governo Federal foi omisso, CPI vai apurar

O Ministério da Saúde foi omisso, ineficaz e cometeu abuso de poder na gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil. É o que diz relatório fechado em abril pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e já em poder dos senadores que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para apurar a atuação do Governo Federal na pandemia.

A CPI deve começar a funcionar no dia 22 de abril e os documentos do TCU devem ser o ponto de partida das investigação. Os senadores já dão como certa as convocações dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Fernando Azevedo (Defesa) para explicarem a conduta da União.

Conforme o relatório do TCU o governo alterou documentos para se eximir da responsabilidade de liderar as ações ao ponto de não monitorar o fornecimento de remédios de intubação em postos de saúde.

A falta de eficácia no monitoramento do kit intubação exemplifica o que o TCU classificou de “omissão” e “abuso de poder” por parte da pasta, que teria aberto mão de assumir a liderança nas ações da pandemia ao delegar essas funções a estados e municípios.

Os técnicos esclarecem que a conduta do governo brasileiro foi oposta à adotada nos países em que houve melhores resultados no combate à pandemia. “Esse dever (de liderança) é irrenunciável e a omissão configura abuso de poder, levando à consequente responsabilização da Administração e/ou do seu agente”, diz o relatório.

Na resposta enviada ao TCU, o governo afirmou “que o SUS é tripartite e que, por esse motivo, o MS não poderia determinar as ações de comunicação das secretarias estaduais de saúde”. Mas o relatório pondera que não se tratava de “de determinar ações para as secretarias estaduais de saúde”, mas sim de o Ministério da Saúde, como coordenador nacional do SUS, assumir a liderança no processo”, recomendar práticas reconhecidas e apoiar os estados com menor capacidade.