Terremoto causa mortes e danos na Indonésia

“Ao menos seis pessoas morreram e outra está gravemente ferida”, disse Raditya Jati, porta-voz da Agência Nacional de Preveção de Desastres, explicando que várias famílias do leste de Java tiveram que ser retiradas de suas casas.

Os arquipélagos do Sudeste Asiático sofrem grande atividade sísmica e vulcânica devido à sua posição no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma zona de colisão de placas tectônicas.