Thiago Silva anuncia recurso de emenda parlamentar para Escola da Vila Operária

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve junto da sua equipe técnica em reunião com a diretoria da Escola Maria de Lima Cadidé, localizada na Vila Operária em Rondonópolis. Eles visitaram as instalações e conversaram sobre as demandas da comunidade escolar.

O parlamentar recebeu do diretor Glauco Cauê e coordenadoras Elizabete e Laura as principais reivindicações para melhorias na unidade escolar. De acordo com o diretor Glauco a escola necessita atualmente de reforma geral, compra de projetores, quadros de vídeo e a construção da cobertura da quadra.

“A escola já tem 44 anos de fundação e ainda carece de melhorias na infraestrutura e também a cobertura da quadra de esporte. Estamos trabalhando para viabilizar emendas e melhorias para a unidade escolar que tem importância histórica para Rondonópolis”, disse o deputado Thiago.

O deputado irá destinar emendas e cobrar junto a Secretaria Estadual de Educação que possa priorizar o atendimento da unidade escolar, que fica em um dos bairros mais populosos da cidade.