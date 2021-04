Thiago Silva pede conclusão de pavimentação da ‘Rodovia do Leite’

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) pediu atenção ao governo de Mato Grosso para a situação da MT-459, também conhecida como ‘Rodovia do Leite’. O parlamentar cobra a conclusão da obra de pavimentação, considerada essencial para melhorar as condições sociais e econômica da região – localizada entre o perímetro da BR-364 em Pedra Preta e o distrito de Nova Galiléia, em Rondonópolis.

“Essa rodovia se faz importante para escoar a produção da agricultura familiar, pois temos uma região de assentamento extremamente produtiva e que precisa de melhorias na logística. Estamos cobrando a Sinfra um posicionamento para resolver essa situação”, disse o deputado Thiago Silva.

O parlamentar conversou com os moradores da região, que há tempos cobram uma resposta do Estado sobre a lentidão da obra. Até o momento foram pavimentados apenas 21km, restando o trecho que vai do município de São José do Povo até a MT 270, já nos limites de Rondonópolis.

A pavimentação da “Rodovia do Leite”, no trecho entre Pedra Preta, Nova Galiléia e a localidade “Ponto Chique”, foi inaugurada no final de 2014. A promessa era de que a obra seria concluída rapidamente, mas desde então problemas técnicos e burocráticos impedem o andamento do serviço.

A estrada foi denominada como “Rodovia do Leite Zanete Ferreira Cardinal”, em uma homenagem ao ex-prefeito de Rondonópolis e também à produção leiteira – principal atividade econômica da região.