Tio é preso suspeito de abusar de sobrinha de oito anos de idade

Um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Militar (PM), nesta terça-feira (13) pelo crime de estupro de vulnerável. Ele é acusado de abusar da sobrinha de 8 anos de idade. A prisão aconteceu em uma fazenda, em Dom Aquino (MT).

O pai da vítima informou que notou que a filha tinha acordado muito assustada e que vem notando esse tipo de comportamento já faz tempo.

Diante da situação, o pai pegou o celular da filha para ver o conteúdo acessado por ela, quando descobriu inúmeras pesquisas com conteúdo pornográfico que a menina acessava e encontrou perguntas sobre o suspeito “o que significa um homem pedir para uma criança ficar pelada”, “porque o f. vê foto de mulher pelada”.

Segundo a mãe da criança, a menor também contou que o suspeito lhe mostrava conteúdos pornográficos e quando ia passear na casa da tia, que é mulher do suspeito, o indivíduo começava a assediá-la, “pedindo para ela assistir os vídeos e ver fotos pornográficos com ele e para ela fazer igual as mulheres dos vídeos e fotos”.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido para a Delegacia de Polícia. O Conselho Tutelar também foi acionado.

A PM também apreendeu um caderno onde a menor narra o fato para a mãe.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.91101.