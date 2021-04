Trabalhadores podem acessar serviços do Sine através de plataformas virtuais

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) informa que os serviços ofertados pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), como habilitação do seguro-desemprego e oferta de vagas de trabalho, podem ser acessados pelos trabalhadores por meio dos canais de atendimento virtuais disponibilizados.

Conforme a coordenadora de Apoio ao Trabalhador e de Gestão do Sistema Público de Emprego do Sine, Simone Koehler, a ferramenta é um importante auxílio para os trabalhadores que buscam o atendimento do Sine neste momento de restrições por conta da pandemia.

“Esses novos canais de atendimento têm objetivo de facilitar o acesso dos trabalhadores na resolução de pendências, pois torna mais rápido e prático o acesso às informações corretas”, afirma Koehler.

Os trabalhadores podem obter orientações e tirar dúvidas sobre os procedimentos para habilitação do seguro-desemprego através do e-mail: [email protected] ou diretamente com um atendente pelos telefones: (65) 3613-5719/5739, (65) 99245-9433 e (65) 98431-7974 ou mediante ao número 158 do Alô Trabalho, do Governo Federal. A ligação é gratuita e os atendimentos são realizados de segunda a sexta, das 08h às 17h.

Além disso, os trabalhadores podem solicitar o seguro-desemprego através do navegador de internete, no site www.gov.br/trabalho, ou pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, disponível na Play Store e/ou Apple Store.

Já o atendimento aos trabalhadores que estão a procura de emprego, as vagas disponíveis, de acordo com o perfil profissional, podem ser acessadas no portal Emprega Brasil, através do link: https://empregabrasil.mte.gov.br/, pelo aplicativo de celular “SINE Fácil Trabalhador”.

Para as empresas interessadas em ofertar vagas de emprego, basta cadastrar suas vagas procurando o setor de captação e administração de vagas do Sine Matriz, pelos telefones: (65) 3613-5719, 3613-5739, (65) 98431-7974 ou fazer sua solicitação de abertura de vaga pelo e-mail: [email protected].

Os serviços que não estão contemplados nas plataformas digitais serão encaminhados para a Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Mato Grosso, como os casos de trabalhadores que buscam habilitar o seguro desemprego por sentença judicial.

Saiba como:

Como solicitar seguro-desemprego pelo site

Como solicitar seguro-desemprego pelo aplicativo ‘Carteira de Trabalho Digital’

Canais de atendimento SINE – Trabalhador vaga de emprego e empregador