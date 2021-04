Trabalhadores protestam e coleta de lixo é interrompida em Cuiabá

Os caminhões que deveriam sair hoje para a coleta do lixo doméstico em Cuiabá ficaram na garagem da empresa responsável pelo serviço.

Isso por que os trabalhadores protestam desde a última segunda-feira (26) por melhores condições de trabalho. E hoje se recusaram a trabalhar.

Entre as reivindicações estão equipamentos de segurança e prioridade na vacinação contra a Covid-19.

Os funcionários da terceirizada ficaram em frente a garagem da empresa, parados. A Polícia Militar chegou a ser acionada para negociar a liberação dos portões, mas sem sucesso.

Questionada a empresa que foi contratada pela prefeitura municipal de Cuiabá disse em nota que mantém o diálogo com os servidores e que não entende o por que do protesto, tendo em vista que estaria cumprindo com as normas elencadas no acordo coletivo de trabalho.

O texto denuncia que o movimento seria liderado por uma minoria de funcionários que usariam de violência e ameaça com os colegas de trabalho para forçar a paralisação dos serviços.

A coleta de lixo em Cuiabá esta prejudicada em pelo menos 200 bairros.