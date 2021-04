PC prende traficante e usuários mantidos em cárcere privado são libertados

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis prenderam em flagrante um traficante nesta sexta-feira (23) e libertaram dois usuários de entorpecentes que eram mantidos em cárcere privado, na região central da cidade, por dívida de consumo de drogas.

Os dois usuários eram mantidos em uma quitinete na Avenida Bandeirantes há três dias. O local era utilizado pelo criminoso como um ponto estratégico para a venda de entorpecentes e servia também como uma espécie de prisão para os usuários que estavam em dívida com a boca de fumo.

A DERF de Rondonópolis intensificou a investigação para identificar pontos de venda de drogas na região e desmantelar a ação de uma facção criminosa. Após monitoramento do local onde havia denúncia de que funcionava o ponto do tráfico, os investigadores identificaram o suspeito A.L.S., de 26 anos.

A quitinete utilizada por ele permanecia vazia durante o dia e à noite ele chegava ao local e passava vender os entorpecentes, que fica próxima a um ponto bastante conhecido de reunião de usuários de drogas no centro da cidade.

Na tarde desta sexta-feira, os policiais civis receberam informações de que havia uma movimentação estranha na quitinete. Ao chagar ao local, a equipe foi avisada por pessoas que estavam no interior da quitinete que foram trancadas pelo dono do ponto.

Os policiais arrombaram a porta e ao abordar o homem e a mulher que estavam dentro do cômodo, ambos relataram que estavam mantidos trancados daquela forma há três dias porque não tinham dinheiro para pagar o entorpecente adquirido do suspeito. Os dois usuários admitiram ainda que chegaram ao local com uma quantidade grande de dinheiro para usar entorpecente, mas que após não conseguir mais pagar o traficante, este os trancou até que resolvesse a situação.

Os investigadores permaneceram no local, até que o traficante retornou à quitinete e quando viu a equipe tentou fugir e quando foi contido, ainda resistiu à prisão.

Dentro da quitinete, os policiais localizaram pedra de pasta base de cocaína, dinheiro e escondidas em uma janela outras porções do mesmo entorpecente.

O suspeito foi encaminhado à DERF e autuado em flagrante por tráfico de drogas e sequestro e cárcere privado. Posteriormente, será encaminhado à penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, onde aguardará por audiência de custódia da Justiça.