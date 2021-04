Trio é detido com arma e munições no Parque Universitário

Três jovens foram detidos pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (12), no Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (MT). Eles devem responder pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e estelionato.

A guarnição realizava rondas quando recebeu a informação de que um dos suspeitos havia feito uma ameaça com uma arma de fogo e disse que era membro de uma facção criminosa.

O comunicante informou também que o indivíduo pratica golpes através do aplicativo de vendas online OLX.

Diante das informações, a equipe tática deslocou até o endereço do suspeito e verificou que o portão da residência estava aberto e que o indivíduo se encontrava nos fundos jogando sinuca, junto com outra pessoa.

Ao proceder a abordagem e a vistoria do local, foi encontrado no quarto, em cima de um móvel, um revólver de calibre 38, oxidado, com nove munições intactas, juntamente com um municiador rápido.

Ao realizar buscas nos demais cômodos da casa, foram encontrados na sala vários chips de celular, juntamente um microcomputador, que no momento estava ligado em uma janela que continha informações de diversos depósitos e transferências bancárias, de diversas contas diferentes em vários bancos.

Foi localizada também uma impressora de cupom fiscal. Em um celular havia comprovantes de transferências e prints de anúncio no aplicativo OLX.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.90810.