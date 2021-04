Trio é preso após ser flagrado com drogas em terreno baldio

Três homens foram presos pela Força Tática por tráfico de drogas, no fim da noite desta quinta-feira (29), no Bairro Jardim Arco Íris, em Rondonópolis (MT). Com eles a Polícia Militar (PM) apreendeu três porções grandes e uma pequena de aproximadamente 240 gramas aparentando ser maconha e 21 porções pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína.

Durante patrulhamento tático pelo Bairro o trio foi avistado pela guarnição embaixo de uma árvore em um terreno baldio.

Ao fazer a abordagem, um dos suspeitos tentou jogar a droga fora, mas a PM conseguiu recuperar e verificar do que se tratava.

A guarnição encontrou os entorpecentes e o trio foi detido e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência (BO).