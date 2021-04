Trio suspeito de torturar mulher é preso pela PC

A Polícia Civil de Barra do Bugres identificou e prendeu três pessoas envolvidas em uma ocorrência de tortura praticada contra uma mulher no mês de janeiro.

Após investigações da Delegacia de Barra do Bugres, os policiais civis chegaram à identificação de dois homens e uma mulher que praticaram o crime. Com as informações coletadas, o delegado Rodolpho Bandeira representou à Justiça pela prisão dos envolvidos.

No dia 16 de janeiro, uma mulher foi torturada depois de ser obrigada a entrar em um veículo ocupado por quatro pessoas. Ela foi levada a uma região de mata distante da cidade e no local sofreu violentas agressões físicas pelos quatro suspeito que utilizaram pedaços de madeira e facão. Os agressores disseram para a mulher que se tratava de um “salve” a mando de uma facção criminosa.

Após ser espancada pelo grupo, a mulher foi abandonada desacordada e foi encontrada por populares no dia seguinte, com o rosto coberto de sangue, um corte profundo na cabeça e hematomas pelo corpo. A Polícia Militar encaminhou a mulher para atendimento médico.

A Polícia Civil iniciou as investigações colhendo informações com a vítima. Durante a apuração, os policiais conseguiram identificar três pessoas suspeitas de participar da tortura.

Diante das evidências, o delegado representou pelas prisões, que foi deferida pelo juízo local. O primeiro suspeito teve o mandado de prisão cumprido em 24 de fevereiro. Já a segunda suspeita foi localizada em uma residência, apontada como ponto de venda de drogas, no dia 03 de março.

O terceiro suspeito foi localizado pela equipe de investigadores na tarde de sexta-feira, 23 de abril, enquanto transitava com seu veículo, o mesmo utilizado pelo grupo para cometer o crime.

Os três estão detidos em unidades prisionais respectivas. As investigações continuam para identificar demais envolvidos no crime.