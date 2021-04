UFR convida população a escolher a logomarca da instituição

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) abriu ontem a segunda fase do concurso que vai definir a logomarca e a concepção gráfica dos materiais da instituição. Os cinco projetos selecionados (veja abaixo) na primeira fase agora serão avaliados pelo público, que classificará os três melhores para a terceira e última fase do concurso. O concurso é um dos assuntos da live que o portal AGORAMT realizará hoje com a reitora da UFR, Analy Castilho Polizel

A escolha da arte faz parte do projeto de estruturação da recém criada universidade. Os autores dos projetos foram convidados a elaborar uma proposta de identidade visual que contemplasse os aspectos peculiares a instituição.

“Queremos uma marca objetiva, clara e concisa, que possa ser reconhecida pela comunidade interna e externa à UFR”, explicou Analy Polizel.

Qualquer pessoa pode participar da escolha acessando este formulário disponibilizado no site da UFR. Além das artes, o site traz o memorial descritivo para que o público compreenda o processo de criação de cada uma delas.

Na live de hoje Analy vai falar também das mudanças ocorridas à partir da publicação da Lei Complementar 173, que autorizou a reposição do quadro permanente de servidores e a nomeação de cargos de direção na UFR e outras universidades criadas recentemente. A lei abre caminho para solucionar vários problemas administrativos.

A live começa às 17 horas na página do portal AGORAMT no Facebook. Os internautas também podem fazer perguntas e sugestões no chat da página.