União encerra preparação para enfrentar o Ação/Santo Antônio⠀

O Colorado está pronto para buscar uma vaga na semifinal do Campeonato Mato-grossense 2021. Nesta sexta-feira (23), o grupo de jogadores do União realizou o último treinamento antes de enfrentar o Ação/Santo Antônio. Com intensidade, as atividades aconteceram no gramado do Estádio Luthero Lopes. ⠀

O técnico Zé Humberto e sua comissão técnica trabalhou quesitos como movimentação e transição de jogadas. O posicionamento dos jogadores, principalmente do sistema defensivo, também foi ajustado durante a atividade.⠀

Em um segundo momento, o elenco Colorado treinou cruzamentos e finalizações. Para finalizar o último trabalho, antes da partida de domingo, Zé Humberto orientou cobranças de bola parada, onde ataque e defesa se enfrentavam. ⠀

REFORÇO: ⠀

O zagueiro Wallison é novidade na convocação, o atleta estava sobre os cuidados do Departamento Médico do Clube, treinou essa semana, e é mais uma opção para o setor defensivo.⠀

BAIXA: ⠀

O volante Canário se lesionou no último jogo da primeira fase, já está treinando com bola, mas será desfalque para o primeiro jogo das quartas de final.⠀

CONVOCADOS: ⠀⠀⠀

Neneca, Dinei, Alex Maranhão, Wallison, Ronny, Abdala, Igor Vieira, Maranhão, Emerson Bacas, Bruno Henrique, Evandro, Tiago Pará, Gabriel Neves, Henrick, Irapuan, Naldo, Thiago Cardim, Tayron, Pikachu e Cassio. ⠀

Ação e União se enfrentam no próximo domingo, às 9h, no Estádio Dito Souza em Várzea Grande, com transmissão da TV União no Facebook e YouTube.⠀⠀