UTIs abertas pelo município começam a receber pacientes

Começou hoje a transferência de pacientes para os 10 novos leitos de terapia intensiva (UTIs) implantados no último domingo pela Prefeitura de Rondonópolis. Eles funcionam no Hospital Antonio dos Santos Muniz e são destinados exclusivamente para pacientes com quadro grave de Covid-19 e que moram no município.

Os leitos foram implantados com recursos próprios após remanejamento orçamentário autorizado pela Câmara Municipal. O objetivo é amenizar a crise na cidade, que há semana sofre com a superlotação dos leitos de UTI nos hospitais públicos e privados.

“Rondonópolis é uma cidade-polo que atende 19 outros municípios, o que totaliza uma população de cerca de 600 mil pessoas, inclusive, de outros locais que possuem UTIs, como Campo Verde e Primavera do Leste. Então, nada mais justo do que se criar um espaço exclusivo para o paciente de Covid rondonopolitano”, explica o secretário de Saúde, Rodrigo Ferreira.

O secretário também destacou que paralelamente o investimento deve favorecer também os pacientes de outros municípios que precisam desse tipo de tratamento.

“Com essas novas UTIs para acolher os munícipes de Rondonópolis, naturalmente haverá abertura de vagas para acomodar os pacientes de coronavírus de outras localidades que estão na fila da regulação”.

TRANSFERÊNCIA

Os primeiros atendimentos nas novas UTIs estão sendo oferecidos a pacientes que estavam internados nos leitos de tratamento semi-intensivo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e também aos que estavam intubados no Hospital Regional Irmã Elza Geovanella.

A Secretaria de Saúde informou que foram tomados todos os cuidados para garantir a segurança no transporte até o hospital de Antônio dos Santos Muniz. “Para definir os pacientes a serem deslocados para o hospital de retaguarda, observamos alguns aspectos que permitem o deslocamento de acordo com suas condições de saúde”, disse o secretário Rodrigo Ferreira.

“Destacamos primeiro os que estão em ventilação mecânica e os que apresentam capacidade para serem transportados por estarem hemodinamicamente estáveis, mantendo pressão e boa frequência cardíaca”, detalhou.