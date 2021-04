Vacinação e biossegurança devem ser prioridades, diz deputado

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) reiterou o pedido para que o Governo do Estado inclua os profissionais da Educação como prioridade no plano estadual de imunização contra o coronavírus. O parlamentar foi um dos primeiros a solicitar a imunização de profissionais da saúde e da segurança, no projeto de lei nº 630 de julho do ano passado, e agora defende que a volta às aulas seja condicionada à imunização dos servidores da rede estadual de ensino.

Na última segunda-feira Thiago Silva pediu vistas ao projeto que torna educação um serviço essencial e determina o retorno das atividades presenciais em todas as unidades de ensino e afins – públicas e privadas. O parlamentar disse que é preciso ampliar o debate e garantir que o retorno ocorra com o cumprimento de todas as medidas de biossegurança e vacinação para os profissionais e alunos

O parlamentar também avalia a apresentação de uma emenda ao projeto prevendo que os pais tenham a opção de escolher entre aulas presenciais e virtuais enquanto perdurar a pandemia.

“Precisamos dialogar e olhar para toda comunidade escolar, seja professor, diretor, alunos, pais, inspetores e coordenadores, pois infelizmente o aumento de casos Covid 19 é preocupante em nosso Estado. A vacina tem que ser prioridade aos profissionais da educação e estamos defendendo essa tese no parlamento estadual”, disse o deputado.

Thiago Silva também destaca que o Governo de São Paulo já confirmou a prioridade de vacinação para os servidores da educação no Estado. Ele acredita que é possível que o projeto seja aplicado também em Mato Grosso.

“Educação deve ser essencial, mais antes devemos preocupar com vida e exigir a vacinação de todos os profissionais da educação”, finaliza Thiago.