Vacinação de pessoas de 59 anos com algumas comorbidades começa amanhã

A Prefeitura de Rondonópolis deu um novo passo no plano de imunização contra a covid-19 no município. A partir de amanhã (28) pessoas com 59 anos que são imunossupressores atendidos pelo Serviço de Atenção Especializada (SAE) e os pacientes renais crônicos que fazem tratamento no Centro de Nefrologia vão receber a primeira dose da vacina. A aplicação vai ser feita nos dois locais de atendimento.

Os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) junto aos trabalhadores do SAE e da Nefrologia estão entrando em contato com os pacientes, exclusivamente os de 59 anos, para fazer o agendamento. A aplicação da primeira dose do imunizante para esse público vai começar a ser feita nesta quarta-feira. Portanto, esses pacientes não precisam ir até um posto ou unidade de saúde.

O secretário de Saúde do município, Vinícius Amoroso, ressalta que neste primeiro momento serão atendidas somente as pessoas acometidas por essas duas comorbidades e que tenham 59 anos. Ele pede a compreensão da população com outras comorbidades que aguarde o chamamento conforme a chegada de novas doses. “A medida que recebemos uma remessa faremos a convocação de acordo com a orientação do próprio Ministério da Saúde”, explica.

A Secretaria manteve a aplicação da segunda dose do tipo Coronavac em idosos com 66 anos ou mais nesta terça-feira, sendo que toda a remessa repassada pelo governo do Estado já foi utilizada com esse público. As pessoas que não receberam essa segunda dose, devem aguardar a convocação do município conforme a chegada de uma nova remessa.

É importante que as pessoas que já foram vacinadas acompanhem a orientação do prazo mínimo para receber a segunda dose conforme descrito no cartão de vacinação, como lembra a responsável pelo departamento de atenção primária do município, Magda Braga. Ela destaca que não será aplicada a segunda dose antes do prazo descrito na carteirinha e que o município segue o planejamento de imunização de acordo com a chegada de lotes.

Nesta quarta-feira (28) o município vai disponibilizar a primeira dose do imunizante para pessoas com 60 anos ou mais em três pontos da cidade: um na Escola Estadual Pindorama, na unidade Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Pedro 90 e outro no sistema drivethru no posto de atendimento montado no estacionamento do estádio Luthero Lopes.

Os profissionais de saúde continuam recebendo as segundas doses no auditório do SMS até o próximo dia 30, sexta-feira.