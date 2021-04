Veja dez filmes de ação para assistir na Netflix

Todos os anos os filmes de ação figuram entre os mais assistidos da Netflix, o que prova que o gênero está entre os preferidos dos usuários do serviço de streaming. Para os fãs de ação e aventura, a Bula a reuniu em uma lista dez ótimos longas que foram lançados nos últimos anos e estão disponíveis no catálogo.

Foram selecionados apenas filmes que tiveram uma boa recepção do público, como “Mosul” (2020), de Matthew Michael Carnahan; “Missão: Impossível — Efeito Fallout” (2018), de Christopher McQuarrie; e “Mestres do Yin-Yang: O Sonho da Eternidade” (2021), de Guo Jingming. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Mestres do Yin-Yang: O Sonho da Eternidade (2021), Guo Jingming

Após a morte de seu mentor, o jovem mestre do Yin-Yang Qingming viaja para Tianducheng para encontrar os outros quatro mestres: Bo Ya, Long Ye, He Shou Yue e Hongruo. Eles devem assistir a uma importante cerimônia celestial que mostrará suas missões no futuro. Mas no dia seguinte eles descobrem que Hongruo está morto e que uma serpente demoníaca despertou para destruir o Reino da China. Agora, eles devem derrotar essa criatura e ainda proteger a vida da princesa Zhang Ping.

Ava (2020), Tate Taylor

Ava é uma espiã e assassina profissional que trabalha para uma organização secreta do governo. Sua missão atrair seus alvos sutilmente, de maneira que as mortes pareçam acidentais. Mas, Ava falha na tarefa de matar um general alemão, fazendo com que seus superiores duvidem de sua conduta. Agora, a organização planeja assassinar Ava e ela precisa lutar pela própria vida.

Bala Perdida (2020), Guillaume Pierret

A trama acompanha Lino, um mecânico que é preso após um assalto fracassado. Mas, a fama de Lino se espalha pela cidade e a polícia decide recrutá-lo para transformar os carros da frota em máquinas potentes. O mecânico aceita, mas tudo muda quando ele percebe que está cercado por policiais corruptos e acaba sendo acusado por um crime que não cometeu. Agora, Lino foge da polícia enquanto encontra uma forma de provar sua inocência.

Mosul (2020), Matthew Michael Carnahan

Em 2016, um exército de soldados e civis se mobilizam para libertar Mosul, cidade iraquiana ocupada pelo Estado Islâmico. Após ser salvo de um tiroteio, o jovem e inexperiente policial Ali Kawa se junta ao grupo. Ele é rapidamente integrado a uma unidade que tem como missão eliminar uma base inimiga. Em apenas um dia, Ali Kawa testemunha vários horrores da guerra.

Mundo Duplo (2020), Teddy Chan

Após passar por um longo período de guerra, o mundo agora é dividido entre dez nações e vive harmoniosamente. Mas essa tranquilidade é ameaçada quando um dos países se torna cada vez mais poderoso e começa a ameaçar os povos vizinhos. Preparando-se para uma nova batalha, um senhor da guerra organiza uma competição para revelar os melhores guerreiros de seu país. Ao ouvir a notícia, o jovem aldeão Dong Yilong decide enfrentar o desafio, apesar de ser desacreditado por todos.

Power (2020), Ariel Schulman

Em Nova Orleans, uma nova droga está se tornando uma epidemia. A substância dá poderes sobrenaturais aos usuários por até cinco minutos. Habilidades como voar e super força se espalham entre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a criminalidade sobe descontroladamente. Frank, um agente de polícia, resolve dar um fim à droga. Antes, ele precisa descobrir as origens do alucinógeno.

Fúria Feminina (2019), Le-Van Kiet

Hai Phuong é uma gângster que decide abandonar o mundo do crime após engravidar. Para criar a filha longe da violência, Hai se muda para o campo, onde trabalha como cobradora de dívidas. Mas, tudo muda quando sua filha, Mai, é sequestrada por uma quadrilha de traficantes de órgãos. Para trazer a garota de volta, Hai se revela uma grande lutadora e enfrenta criminosos perigosos.

Desejo de Matar (2018), Eli Roth

Paul levava uma vida tranquila, até que bandidos entram em sua casa e assassinam sua mulher. Sua filha, traumatizada por ter visto a mãe morrer, fica catatônica. Paul passa a acompanhar de perto as investigações da polícia, mas logo percebe que os agentes não estão empenhados na captura dos bandidos. Então, ele decide fazer justiça com as próprias mãos, perseguindo todos os criminosos de Nova York.

Legítimo Rei (2018), David Mackenzie

A história não contada do lendário Robert “The Bruce”, considerado o herói que ajudou na libertação da Escócia. Após ser coroado Rei dos Escoceses, ele entra em guerra para salvar seu povo e seu país, liderando um desorganizado grupo de combatentes no enfrentamento do exército mais poderoso do mundo: o inglês, comandado pelo rei Edward I.

Missão: Impossível — Efeito Fallout (2018), Christopher McQuarrie

Ethan Hunt recebe a perigosa tarefa de recuperar plutônio roubado. Mas a situação sai do controle e ele opta por salvar seus colegas em vez de completar a missão. Com isso, as armas nucleares caem nas mãos de agentes altamente qualificados, que fazem parte de um grupo que deseja destruir a civilização. Agora, Ethan e sua equipe precisam unir forças com August Walker, um agente da CIA, para impedir que uma explosão catastrófica ocorra.