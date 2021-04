Veja famosos que afirmaram sofrer preconceito por serem bonitos

Na última quinta-feira (1º), Kelly Key fez um desabafo sobre as inseguranças que carrega há 38 anos. Em um vídeo publicado no canal dela no YouTube, a cantora falou sobre a gravidez na adolescência e disse que sofreu preconceito por ser uma mulher bonita.

“Foi uma luta muito grande tentar provar algo a alguém, que eu sou mais que a imagem. Por incrível que pareça, ser bonita causa muita insegurança porque causa muito preconceito, as falas são muito pesadas, grosseira”, declarou.

Kelly Key não é a única que já revelou ter enfrentado preconceito devido à beleza. A seguir, confira outras celebridades que passaram pela mesma situação.

Klebber Toledo revelou, em 2014, que questionavam sua inteligência pelo fato de ser bonito. “Essa questão de você ter de provar algo está sempre presente na vida de todo mundo. Você não pode ser bonito e inteligente? Não pode ter o corpo sarado, fazer esporte e, ao mesmo tempo, ser um intelectual? Rotulam demais as pessoas”, disse. “Não tenho essa paixão por mim, não. Sei que sou atleta, cuido do corpo e tal. Mas percebo, sim, um pezinho atrás das pessoas. Do tipo: ‘Vamos ver se ele tem algo a mais’. Isso só me motiva a estudar e a me dedicar”, completou.

Em 2013, Giovanna Ewbank disse que ser bonita já a atrapalhou bastante no começo da carreira. “Eu sinto que rolava um preconceito e se rola hoje em dia, não é uma coisa que me afeta mais. Antes eu ficava chateada, meio mal”, afirmou.

Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, Rômulo Neto contou que acredita que pessoas bonitas precisam “provar duas vezes mais o talento por causa do preconceito alheio”. “Eu acho que existe, sim, um preconceito com relação à beleza, contra aquela pessoa que esteticamente é bonita, aquela beleza clara esteticamente. Eu acho que a pessoa que tem isso tem que provar duas vezes mais o talento por causa do preconceito alheio”.

Em 2016, Grazi Massafera afirmou, em entrevista a uma revista, que também já foi julgada pela aparência. “Já sofri todo tipo de preconceito: por ser loira, por ser miss, por ser bonita. O brasileiro é muito preconceituoso. Seja contra negro, contra gay, contra quem tem opinião”.

O influenciador Lucas Fernandes lamentou, em um reality que participou em 2018, que não gostava de ser reduzido às características físicas. “É um preconceito. Naturalmente, eu ajo dessa maneira, não procuro forçar algo que não sou. As pessoas não entendem que a aparência física coloca em credibilidade o seu intelecto. As pessoas te reduzem à maneira que você aparenta”, refletiu.

Paolla Oliveira é mais uma na lista de celebridades que disseram sofrer preconceito pela beleza. Ela falou sobre a situação em um evento que abordava discriminações, em 2015. “O preconceito é tão fácil de existir que, às vezes, a gente nem se dá conta de que é preconceituoso. É prestar atenção, olhar para dentro, respeitar o outro para que o preconceito não tome conta em todos os sentidos. Fui discriminada por ser mulher, por ser atriz e por ser bonita”.

“Ninguém fica na televisão por 24 anos por ser apenas bonito. Mas eu posso dizer que no começo da minha carreira isso atrapalhou um pouco”, afirmou o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, em 2018.