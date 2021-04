Veja os 7 sinais de que você está exagerando na bebida alcoólica

Não é novidade que a pandemia teve efeitos diretos no abuso de substâncias. Só no caso do álcool, uma pesquisa da Organização Pan Americana de Saúde revelou que o consumo de bebidas alcoólicas cresceu 93,9% durante a pandemia.

Mas quando o consumo da bebida alcoólica deixa de ser normal e se torna preocupante? Segundo o psicólogo Yuri Busin, há uma dificuldade de perceber o comportamento de compulsão.

“O importante é perceber onde o álcool está tapando um buraco emocional”, explica Busin, que é mestre e doutor em neurociência do comportamento.

Os dados da Organização Pan Americana de Saúde confirmam a relação do álcool com questões de ordem psicológica: 52,8% dos entrevistados que exageraram na dose relataram ao menos um sintoma emocional como ansiedade, irritabilidade, medo e preocupação.

Já o geriatra Nathan Chetehr, que estuda o aumento do alcoolismo na população idosa durante a quarentena, chama a atenção para a frequência e aumento da dose.

“Na prática, as pessoas não sabem que estão abusando [do álcool] pois temos uma cultura de consumo maior. Isso em si já é considerado prejudicial. A pessoa que bebe três latinhas de cerveja todos os dias já está tendo um consumo alcoólico elevado.”

Veja, a seguir, os sinais de alerta vermelho indicados pelos especialistas:

1. Consumo da bebida durante a realização de tarefas diárias

2. Beber para aplacar sintomas emocionais como nervosismo, ansiedade e tristeza

3. Tomar decisões de compra que tenham como referência o consumo de bebida alcoólica

4. Planejar as reuniões sociais em torno da bebida

5. Comprometimento nas relações familiares

6. Quando o abuso da bebida começa a causar prejuízos financeiros

7. Não reconhecer o excesso como um problema de abuso