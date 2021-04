Veja quais alimentos podem te ajudar a controlar a ansiedade

A ansiedade, que é crucial para a nossa sobrevivência, tornou-se uma inimiga natural já que, como qualquer outra condição em nosso organismo, quando em desequilíbrio, sofremos com as consequências. Primeiro precisamos entender o verdadeiro significado da ansiedade. Ela faz parte do instinto, se traduz como pendência e graças a ela, que serve de gatilho para a ação, podemos buscar soluções, seja para fugir, agir, conquistar, concretizar, etc.

A ansiedade aumentou e tornou-se constante nesta pandemia, não só pela doença em si, que ativa o nosso instinto de sobrevivência, mas pela mudança de rotina que gera pendências, já que não fazemos o que estava antes determinado.

A ansiedade constante desregula mensageiros bioquímicos responsáveis por nosso humor, sono, temperatura corporal, fome, entre tudo o que fazemos para sobreviver. Isso acontece porque, como sabemos, tudo na vida provém de melhor resultado quando em equilíbrio e nosso organismo precisa estar em homeostase para que tudo funcione bem.

É importante diminuir o consumo de alimentos que possuem muito açúcar e farinha de trigo, já que estão associados com alterações na glicemia e na produção de serotonina, conhecida como hormônio da felicidade. Por outro lado, consumir banana e chocolate pode ser uma boa ideia, visto que esses alimentos possuem nutrientes que ajudam a regular a flora intestinal e aumentam a produção de serotonina, promovendo o relaxamento e ajudando a combater a ansiedade.

Separei 3 substâncias que podem ajudar no equilíbrio da ansiedade:

1. Ômega-3: o ômega-3 é uma gordura boa e rica em EPA e DHA, ácidos graxos que melhoram o funcionamento do cérebro e reduzem a ansiedade. Essa gordura pode ser encontrada nos seguintes alimentos: atum, salmão, sardinha, linhaça, chia, castanhas e abacate;

2. Magnésio: alguns estudos sugerem que o magnésio pode ajudar no tratamento do estresse e da ansiedade, pois melhoram a função do cérebro. Esse mineral está presente em alimentos como aveia, banana, espinafre, sementes de abóbora, sésamo, linhaça e chia, e nos frutos secos, como castanha do Pará, amêndoas e amendoim;

3. Triptofano: o triptofano é um aminoácido que ajuda na produção de serotonina, que é um hormônio essencial para evitar a ansiedade, o estresse, a depressão e a insônia. Esse aminoácido pode ser encontrado em alimentos como carnes, frango, peixes, ovos, banana, queijo, cacau, tofu, abacaxi, salmão, chocolate negro e frutos secos em geral, como castanha, nozes e amêndoas.