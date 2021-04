Vereador diz que prefeitura paga para empresa fazer gestão dos medicamentos

A Secretária Municipal de Saúde de Cuiabá, Ozenira Félix, participou hoje de uma sabatina na Câmara de Vereadores.

Ela foi convidada após vereadores terem encontrado medicamentos vencidos em uma fiscalização na central de distribuição municipal.

Ozenira disse que tem ciência do problema e que determinou que a situação fosse analisada ainda em outubro do ano passado. E que este processo está em andamento.

“Essa equipe vai me apresentar relatórios com o que foi constatado. O que gera o problema e quais medidas precisamos tomar”, destacou Ozenira.

No entanto, o vereador tenente-coronel Paccola enfatizou que existe uma empresa contratada para gerir o estoque. Segundo o parlamentar, o pagamento mensal para empresa é de cerca de R$ 1 milhão.

“Essa empresa foi contratada justamente para evitar o desperdício de medicamentos”, ponderou Paccola, reforçando que entre os frascos vencidos, alguns com data limite para uso em fevereiro deste ano.

Ozenira disse ainda que precisa aguardar a investigação interna ser concluída para apresentar aos vereadores todas as respostas necessárias. Que, por enquanto, o conteúdo esta em sigilo.

Estes relatórios devem, segundo a secretária, ser entregues à delegacia que investiga o caso.

Assista ao vídeo com as declarações do vereador: