Vereadora quer ‘Corujão da Vacinação’ em Rondonópolis

A cidade de Rondonópolis deve receber em breve o “Corujão” para a aplicação de vacinas, nos moldes do que está sendo feito na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, desde o começo deste mês.

A vereadora Marildes Ferreira (PSB) vai se reunir nesta segunda-feira (3) com o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB) para debater detalhes da parceria. “A Assembleia vai garantir toda a estrutura de equipamentos para fazermos aqui em Rondonópolis, também um local de vacinação Corujão”, disse a vereadora.

O Corujão, segundo Marildes vai ser importante, principalmente para evitar aglomerações. Ela explica que o diferencial é que as pessoas poderão se vacinar de forma mais tranquila no período noturno. “Fico preocupada quando vejo nossos idosos na fila e no sol quente”, completou a parlamentar.

Na sessão desta quarta-feira (28), Marildes lembrou que na data é comemorado o Dia da Educação. Ela destacou o orgulho da profissão professora. “Parabenizo todos os professores da cidade”, disse.

Marildes tem 30 anos dedicados à educação. “Se hoje temos um bom médico e um bom engenheiro agradeça ao professor”, completou.

RECLAMAÇÃO- A vereadora ainda lembrou que esteve visitando o Globo Recreio e ficou preocupada com a questão da falta de água naquela região. Ela se comprometeu a conversar com o Sanear para resolver esse problema.