Vereadores devem discutir Fundeb, recursos da Covid-19 e reposição salarial de ACSs e ACEs

A polêmica envolvendo a aplicação dos recursos destinados ao combate à Covid-19 em Rondonópolis pode ter um desfecho na sessão extraordinária que a Câmara de Vereadores realizará na tarde de hoje (20). A pauta, que foi antecipada devido ao feriado de amanhã, também prevê a votação de projetos relacionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e a reposição salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Endemias (ACE).

Dos temas em pauta o mais urgente é o que trata do Conselho de Acompanhamento das Verbas do Fundeb. O projeto enviado anteriormente pelo Executivo foi rejeitado e a previsão é que o plenário avalie hoje um novo texto, de autoria do próprio Legislativo. O problema é que há um entendimento de que projetos desse tipo devem partir do Executivo e, neste caso, a iniciativa da Câmara poderia configurar ‘vício de iniciativa’ e ser declarada sem efeito.

A existência do conselho é pré-condição para que o município acesse os recursos do Fundeb. No ano passado Rondonópolis foi a segunda cidade de Mato Grosso que mais recebeu recursos.

Dados do Portal da Transparência do Governo federal mostram que em 2020 foram celebrados convênios e acordos totalizando R$ 400.441.566,35 e, desse total, foram liberados R$ 294.425.797,17. Caso o município fique impedido de acessar esses recursos vários programas educacionais podem ser afetados e até extintos.

Como o regimento da Câmara Municipal não permite a reapresentação no mesmo ano de projetos rejeitados pelo plenário, as assessorias jurídicas dos dois poderes já iniciaram estudos em busca de outras alternativas para viabilizar a criação do conselho e garantir a continuidade dos repasses do Fundeb.

RECURSOS DA COVID

Outro assunto que deve gerar debates acalorados envolve a prestação de contas dos recursos para o enfrentamento da pandemia. A reportagem apurou que há a possibilidade do secretário municipal de Saúde, Vincius Amoroso, ir pessoalmente à Câmara explicar detalhadamente o montante recebido e o destino dado aos recursos para o enfrentamento da pandemia.

Na semana passada o assunto já havia gerado debate, após a publicação de outdoors acusando vereadores de impedirem a fiscalização do uso desses recursos. A informação foi contestada por vários parlamentares e o ex-presidente da Casa, Cláudio da Farmácia (MDB), criticou os responsáveis.

“Não sei quem fez e nem quem financiou, mas posso dizer que são canalhas. Em nenhum momento a Câmara deixou de fazer a fiscalização e estas informações são de acesso público’, afirmou o vereador.

Diferente do informado nos outdoors, os valores recebidos passam de R$ 67 milhões. Um cálculo extraoficial aponta que a cidade recebeu cerca de R$ 75 milhões – entre repasses da União, do Poder Judiciário e também doações como a do ex-vereador e empresário Thiago Muniz.

Já em relação aos projetos de reposição salarial dos ACSs e ACEs a expectativa é de que haja a aprovação, uma vez que a maioria dos vereadores teria hipotecado apoio à categoria.