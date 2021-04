Câmara votará hoje novo Conselho do Fundeb em Rondonópolis

A Câmara Municipal de Rondonópolis deve votar hoje (28) o projeto de reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB). A criação do Conselho é pré-condição para que o município acesse recursos federais destinados à melhorar a qualidade dos ensinos infantil, fundamental e médio.

A volta da matéria à pauta da Câmara foi definida nesta semana após várias reuniões com representantes da Prefeitura. No início deste mês o Executivo chegou a encaminhar um projeto estabelecendo a nova composição, mas a proposta não teve os votos necessários à aprovação.

O novo texto também é de autoria do Executivo, mas trata da questão de forma mais abrangente, alterando diversos pontos da Lei nº 5.071 que define a composição e também as atribuições e forma de funcionamento do CACS/FUNDEB.

Ontem (27) o secretário municipal de Educação, Rogério Penso, participou da reunião da ‘Ordem do Dia’ (que organiza a pauta da sessão ordinária) para esclarecer dúvidas e pedir apoio dos vereadores à aprovação do novo texto.

“O secretário respondeu a vários questionamentos e conseguimos chegar a um consenso importante. Acredito que o projeto será aprovado hoje, acabando com esta indefinição que preocupa a todos”, disse o líder do prefeito na Câmara, Reginaldo Santos.

Entre as medidas previstas no projeto, está autorização para que os atuais membros do Conselho mantenham suas atividades e participem da transição assim que houver a definição dos futuros integrantes.

O CACS/FUNDEB será formado por 17 membros titulares, incluindo representante dos poderes públicos, dos estudantes, dos trabalhadores e também do movimento comunitário.