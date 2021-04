Vídeo mostra invasão de criminosos a mineradora no interior de Mato Grosso

A reportagem do AGORA MT teve acesso as imagens do circuito de segurança de uma mineradora em Paranaíta, interior de Mato Grosso, que foi invadida por criminosos nesta madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência seis homens fortemente armados invadiram a empresa, renderam funcionários e fugiram com seis baldes de detritos que eram processados, antes de serem purificados para extração do ouro.

Um vigia foi espancado ao reagir. Ele seria levado como refém, mas reagiu. A caminhonete que aparece nas imagens foi incendiada na MT 206, que liga Paranaíta a Apiacas.

Equipes da Polícia Militar fazem buscas na região na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

A mineradora de Paranaíta não foi a única atacada nesta madrugada. Outro caso foi registrado em Poconé, na baixada cuiabana. Criminosos fugiram levando valores que estavam nos cofres e baldes de detritos em processamento.

A Polícia Civil não descarta uma ligação entre os ataques.

Veja o vídeo: