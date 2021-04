Vinicius Amoroso assume comando da Secretaria Municipal de Saúde

O servidor de carreira Vinicius Amoroso foi escolhido para ser o novo secretário de Saúde de Rondonópolis. Ele assumirá em substituição a Rodrigo Ferreira, que dirigia a pasta desde o ano passado. A mudança foi confirmada por fontes ligadas ao prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade).

Oficialmente a mudança faz parte do processo de composição do secretariado para a nova gestão de José Carlos do Pátio, que foi reeleito no ano passado. Mas a reportagem apurou que a mudança vinha sendo cobrada por vereadores e também por servidores da pasta – insatisfeitos com os resultados no enfrentamento da Covid-19 no município.

A ideia de substituição ganhou força no início do mês passado, quando o prefeito transferiu seu gabinete para a Secretaria Municipal de Saúde. Na época, José Carlos do Pátio disse que a pretendia dar mais celeridade as ações de combate à pandemia – incluindo a instalação de novos leitos de UTI e o reforço das unidades de saúde.

Vinicius Amoroso chegou a acumular o comando de duas pastas importantes na gestão municipal, a Administração e a Chefia de Gabinete. Ele é considerado um servidor da inteira confiança do prefeito José Carlos do Pátio.

Rodrigo Ferreira deve continuar na gestão municipal, mas ainda não há uma definição sobre a função que ele exercerá daqui para frente.