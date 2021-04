Virgínia vê gestão “pífia” na Capital e acusa Emanuel de politicagem

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, fez duras críticas contra o prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), por meio de uma publicação em suas redes sociais, nesta quinta-feira (1).

No texto, ela diz que o gestor é bom de “falácias” e ainda o acusou de fazer uma “gestão pífia” na Capital.

“Desafio o prefeito Emanuel Pinheiro a mostrar os números e documentos que comprovem o que ele fez pelo social e pela saúde na nossa Capital. De falácia ele é muito bom, de discurso ele é excelente, mas na prática todos nós sabemos a realidade”, escreveu ela.

“Por isso, quero ver os números, pois ele já está na segunda gestão e as ações ainda são pífias e não surtem resultado para a sociedade”, emendou a primeira-dama.

As críticas surgem dias após o prefeito afirmar que o governador Mauro Mendes (DEM) teria “excluído” Cuiabá do programa “Ser Família Emergencial”, que prevê a transferência de renda de R$ 150 (por três meses) a famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

Virginia classificou essa declaração como uma fake news por parte do emedebista.

“Ao invés de gastar energia, querendo prejudicar a imagem de todo o trabalho honesto que é realizado pelo Governo de Mato Grosso, faça o seguinte: coloque Deus na frente e trabalhe, trabalhe e trabalhe pelo bem da nossa Capital. Assim, não terá tempo de espalhar fake news”.

Ao criticar o prefeito, de quem o marido é opositor ferrenho, a primeira-dama ainda afirmou que muitos gestores “vivem de fazer politicagem e esquecem que o principal é cuidar do próximo, olhar pelos mais necessitados”.

Ao longo da publicação, Virginia Mendes ainda citou ações que, segundo ela, foram realizadas pelo Governo na Capital.

“Nesse período de 2019 até hoje, só em Cuiabá já oferecemos 194 mil pratos populares e 17 mil marmitas foram distribuídas para população de rua. Entregamos 122 mil cestas básicas para entidades, igrejas, pessoas que sobrevivem no lixão de Cuiabá, e que veem no Estado seu único parceiro nas horas de aperto e aflição, como a que estamos passando no momento, em decorrência da pandemia. E essas cestas foram compradas levando em consideração o menor preço, a melhor qualidade e a maior quantidade de produto”.