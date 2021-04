Para Sintep retomada de aulas presenciais ‘equivale a um genocídio’

O presidente da subsede do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep/MT) em Rondonópolis, professor João Eudes Anunciação, disse que a categoria não concorda com a possibilidade de retorno das atividades presenciais sem que antes seja garantida a segurança dos professores, alunos e equipe técnica das escolas. Segundo ele, o sindicato deve recorrer à Justiça caso o retorno seja aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Mauro Mendes.

O projeto foi apresentado pelo deputado estadual Elizeu Nascimento (DC). Ele torna a Educação um serviço essencial e determina a retomada de pelo menos 30% das atividades presenciais nas escolas. A proposta passou pelas comissões internas e chegou a ser aprovada em primeira votação, mas foi retirada da pauta após um pedido de vistas apresentado pelo deputado Thiago Silva (MDB).

“O Thiago Silva tomou a atitude correta ao pedir vistas para profundar o debate. Precisamos avaliar isso com muito cuidado. Temos discutido o assunto no Sindicato e posso adiantar que se o projeto for aprovado vai gerar uma batalha jurídica”, disse João Eudes.

Para o sindicalista a retomada das atividades presenciais nas escolas equivale a um genocídio. Ele cita casos de escolas particulares que recuaram desta decisão após registrarem aumento de contaminações por Covid-19. Segundo ele, na rede pública a situação será ainda pior.

“O próprio secretário estadual de Educação já disse que não há condições para o retorno agora devido à falta de estrutura. Hoje há dificuldades até para contratar servidores para fazer a higienização das escolas. Além disso, a maioria dos professores e quase a totalidade dos alunos ainda não foi vacinada”, ressalta.

PRESSÃO

João Eudes lamentou a pressão feita sobre os deputados por grupos econômicos que exploram a Educação no Estado e pediu que a Assembleia amplie o debate – ouvindo trabalhadores da área, pais e também os especialistas em Saúde.

Ele destaca que os parlamentares devem se atentar para os recordes sucessivos de novas contaminações e óbitos registrados no Brasil e em Mato Grosso. Também chama a atenção para o colapso na rede de Saúde, para a falta de UTIs e para a situação dos profissionais da Educação que continuam fazendo atividades presenciais internas, em sistema de revezamento, nas escolas da rede pública.

“No momento não podemos nem cogitar isso (volta das atividades presenciais). Precisamos é melhorar a questão do ensino remoto e dar mais segurança aos profissionais que estão precisando ir às escolas”, concluiu.

A expectativa é que o deputado Thiago Silva devolva o projeto na próxima semana para a segunda e decisiva votação pelo plenário da Assembleia Legislativa.