Publicitário Walmor Miranda morre vítima de complicações da Covid-19

O empresário Walmor Miranda faleceu hoje (04) vítima da Covid-19. Ele estava internado na UTI da Unimed Rondonópolis e há cerca de 15 dias lutava contra o agravamento da doença. Walmor deixa a esposa, Alessandra Miranda, e dois filhos adolescentes que estavam em Campo Grande (MS) e estão a caminho de Rondonópolis.

Walmor Miranda era publicitário, graduado em gestão de Comunicação e Estratégia Digital pela Universidade Federal do Paraná. Natural de Campo Grande, veio para Mato Grosso em 1999, estabeleceu-se em Rondonópolis e construiu uma sólida carreira – com atuação no setor privado e também na área pública.

Como empresário dava consultoria à empresas de vários setores, com soluções para melhorar a comunicação interna e externa utilizando ferramentas digitais. Também era proprietário dos sites ‘Minuto MT’ e ‘Notícias de Mato Grosso’, ambos sediados em Rondonópolis.

Ele também se destacou na atuação em campanhas eleitorais vitoriosas – entre elas as que resultaram nas eleições de Percival Muniz, em 2000 e 2012; Adilton Sachetti, em 2004 e de José Carlos do Pátio, em 2008.

O publicitário ocupou cargos públicos na Prefeitura de Rondonópolis e chegou a assumir a secretaria de comunicação do município na primeira gestão de José Carlos do Pátio.

Walmor também era um católico fervoroso e atuava de forma voluntária em diversas ações promovidas pela Diocese Rondonópolis-Guiratinga.

Entre os amigos era reconhecido pelo conhecimento e também pela educação e elegância. Hábil com as palavras, encontrava sempre uma forma de estimular os colegas da comunicação. A morte dele foi recebida com tristeza.

“Há um ano ele e eu participamos da equipe de Comunicação do 15º Encontro das Centrais Eclesiais de Base, que Rondonópolis vai sediar em 2023. Atuávamos à convite do nosso querido bispo Dom Juventino e o Walmor estava muito empolgado, cheio de planos”, disse a jornalista Julianne Caju. “Estamos muito tristes. É inacreditável”, concluiu, resumindo o sentimento da categoria no município.