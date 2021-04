Whindersson Nunes mostra quarto do seu bebê pela 1ª vez

O humorista Whindersson Nunes e sua noiva, a estudante de engenharia Maria Lina, encantaram ao mostrarem pela primeira vez o quarto de seu bebê. Eles esperam um menino que irá se chamar João Miguel.

E agora Maria Lina mostrou a primeira imagem do quartinho do menino. Ela mostrou uma foto do projeto do quartinho de João Miguel. A estudante mostrou esta imagem após ter sido perguntada sobre o quartinho. “Como que tá a preparação pro quartinho do pequeno? Te cuida, tá linda!”, perguntou uma internauta. E Maria respondeu com a foto do projeto e dizendo: “O projeto tá pronto!”.

Ela também contou que o responsável pelo projeto é o arquiteto Alexandre Milhomem, o mesmo que fez o projeto do quarto de Zaya, filha da cantora Simone, da dupla com Simaria. Inclusive, tanto o quarto de Zaya quanto o de João Miguel seguem o mesmo estilo clássico.

Os internautas foram só elogios para o quartinho de João Miguel. “Nossa, é perfeito!”, comentou uma internauta. E outra internauta afirmou: “Digno de príncipe!”. Uma internauta também afirmou: “Lindo! Vocês têm muito bom gosto!”.

Maria Lina também respondeu mais algumas perguntas sobre o filho que espera de Whindersson Nunes. Uma internauta perguntou: “Já engordou na gravidez?”. E Maria respondeu: “Quatro quilos!”.

Uma internauta também questionou sobre os enjoos que Maria relatou sentir nos primeiros meses da gravidez. “Ainda tem muitos enjoos?”. E Maria respondeu: “Não! Também tô sentindo meu humor voltar ao normal, e a pele também…Eu estava com a pele muito feia! Cheia de espinhas, manchas, etc”.

Ela também contou como Whindersson Nunes está lidando com sua gravidez. “Whindersson baba muito no buchinho no dia a dia?”, perguntou uma internauta. E Maria Lina respondeu: “Demais! Quando fico um dia longe dele já sinto falta dele me mimando!”.

Outra internauta questionou Maria Lina sobre as emoções na gestação. “Tem chorado bastante na gestação? Ou os hormônios estão de boa ainda?”, perguntou uma internauta. E Maria respondeu: “Tive a fase chorona, tive a fase brava, tive a fase de pegar bode das pessoas…Hahaha! Nada é perfeito como parece ser. Toda grávida fica meio confusa”.