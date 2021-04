Xingado de “safado” e ameaçado, vereador registra B.O. contra colega

O vereador de Cuiabá Diego Guimarães (Cidadania) registrou um boletim de ocorrência por ameaça contra o colega Renivaldo Nascimento (PSDB), após um episódio ocorrido no último final de semana.

Em trocas de mensagens no grupo de vereadores da Câmara de Cuiabá, Renivaldo demonstrou reprovação à uma entrevista concedida por Diego. Nela, o parlamentar diz que a Casa está priorizando a discussão de temas “irrelevantes” em meio à pandemia.

“Diego, você é covarde, safado. Te desafio a falar na minha frente, vou te mostrar o que é ser homem, estou de desafiando a falar o que falou covardemente não na minha frente, seu covarde. Com certeza vai dar serviço ao setor de odontologia”, escreveu Renivaldo no grupo.

Diante disso, Diego procurou a polícia na manhã desta segunda-feira (19) para registrar a queixa.

“Visualizei no grupo de whatsaap que reúne os vereadores de Cuiaba, mensagem ameaçadora envida pelo vereador Renivaldo direcionada para mim”, diz trecho do boletim registrado pelo parlamentar.

Em suas redes sociais, Diego disse que não irá tolerar esse tipo de ameaças. Ele afirmou também que fará uma representação criminal contra o tucano.

Além disso, Diego adiantou que apresentará uma representação contra Renivaldo na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal.

“É lamentável e estarrecedor ver esse tipo de coisa acontecer dentro do parlamento cuiabano. O parlamento precisa de um lugar onde as ideias sejam discutidas no campo da fala e não da violência. Estamos em uma casa de leis e não em um coliseu romano”, escreveu o vereador, em suas redes sociais.

Veja publicação em que o vereador mostra mensagem em tom de ameaça: