Zé do Pátio argumenta decreto com medidas mais flexíveis

O Prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio (Solidariedade) fez um pronunciamento referente ao decreto nesta quinta-feira (08), durante uma coletiva com os representantes do comércio.

A Prefeitura de Rondonópolis acatou integralmente as medidas do decreto estadual nº 874/2021, que amplia as restrições até o dia 09/04 nas cidades classificadas como de risco ‘Muito Alto’ para a Covid-19, conforme determinou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

O município decidiu manter também as restrições relacionadas à venda, consumo e transporte de bebidas, que são mais rígidas que as previstas no âmbito estadual.

Zé do Pátio por sua vez, relembrou que o decreto não é municipal e que haverá uma reunião amanhã no qual será decidido se o decreto em andamento vai permanecer ou se fará outro decreto com medidas mais flexíveis.

“ Para minha concepção a saída para o município de Rondonópolis é a vacina, e vou fazer o possível para ter uma flexibilidade, pois precisamos defender a vida e também emprego e rendas das pessoas”, concluiu o prefeito.