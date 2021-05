Comércio tem horário estendido no feriado do Dia das Mães

Para evitar aglomeração do feriado do Dia das Mães, a Prefeitura de Cuiabá autorizou, nos dias 8 e 9 (sábado e domingo), o funcionamento das atividades de comércio em geral, incluindo bares, restaurantes e shopping centers no horário das 9h às 00h.

“O Dia das Mães é uma data essencial para os comerciantes, que vêm sofrendo com as restrições provocadas pela pandemia da Covid-19 e, com essa nova medida, os empresários de Cuiabá veem uma oportunidade de melhorar as finanças de suas empresas”, afirmou o presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior.

A nova determinação consta no Decreto n. 8.427/2021, publicado nesta quinta-feira (06), que também suspende, excepcionalmente, o toque de recolher nessas duas datas. O decreto prevê, ainda, a necessidade de atendimento das medidas de biossegurança para evitar a disseminação de contágio da Covid-19.

Pesquisa IPF-MT

Nesta Semana, o Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio (IPF-MT) apresentou uma pesquisa que revelou que 78,9% da população pretende presentear no Dia das Mães. A pesquisa contou com a participação de 507 participantes do estado, entre os dias 30 de abril e 3 de maio.

Das opções de compras apresentados na pesquisa, a maioria dos entrevistados (34,3%) pretendem comprar roupas/acessórios, 27,3% deverão comprar cosméticos/perfumes, 18,5% calçados, 9% eletrodomésticos e 3,8% produtos perecíveis. 21% disseram que irão comprar outros produtos.