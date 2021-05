Governo confirma vacinação de 1,8 mil atletas a partir de amanhã

O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (11) a vacinação da delegação brasileira que estará nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020. Não apenas os atletas serão imunizados contra a covid-19, mas também os dirigentes, membros das comissões técnicas, árbitros e jornalistas credenciados para as competição que acontece a partir de 23 de julho, na capital japonesa.

Ao todo, segundo o COB (Comitê Olímpico do Brasil) e o governo federal, serão 1.814 pessoas incluídas no PNI (Plano Nacional de Imunização) já a partir desta quarta (12), em Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Brasília e em Porto Alegre, a vacinação acontecerá a partir da próxima segunda (17). Belo Horizonte também terá a vacinação, mas a data ainda não está definida.

“Nós vamos vacinar os atletas olímpicos brasileiros e as comissões técnicas para garantir que eles possam desempenhar muito bem as suas capacidades nos Jogos Olímpicos para que possam trazer muitas medalhas e ornamentar ainda mais o glorioso esporte brasileiro”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Os integrantes do governo federal presentes na entrevista coletiva, em Brasília, explicaram que as vacinas serão cedidas pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), em cooperação com os laboratórios Pfizer/BioNTech e Sinovac. Por isso, para evitar uma nova escala de prioridades, as doses não deram descontadas das obtidas pelo país para imunizar a população geral.

Além disso, ficou acordado que para cada dose cedida para a delegação brasileira que vai aos Jogos Olímpicos, o COI vai doar outras duas vacinas para o SUS (Sistema Único de Saúde) – Ao todo, são 4.050 doses de Pfizer e 8 mil de Sinovac. Até o momento, quase 36 milhões de brasileiros (17%) receberam pelo menos a primeira dose da vacina; e cerca de 18 milhões (8,5%) de pessoas já receberam a segunda dose, como mostra o Mapa da Vacinação do R7.

“É a missão mais desafiadora que o COB já passou ao longo de sua história”, disse o vice-presidente do COB, Marco Antônio La Porta Júnior. “Dentro do Comitê Olímpico, passamos a mensagem de que gostaríamos de um benefício para os atletas e para a população. A palavra aqui não é outra a não ser ‘obrigado’.”

Atletas já vacinados

O programa do governo brasileiro e pelo COB é semelhante aos adotados também por outros comitês olímpicos nacionais. Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, Alemanha e Austrália, algumas das maiores delegações nos Jogos, começaram a vacinar seus atletas. Segundo La Porta, 16 delegações nacionais já iniciaram seus programas de vacinação.

Atletas brasileiros, por treinarem e residirem no exterior, também já foram vacinados. O nadador Bruno Fratus, por exemplo, foi vacinado, na Flórida, nos Estados Unidos. Fratus treina e mora por lá e até quebrou o que estava chamando de “retiro de redes sociais” para divulgar uma foto da vacinação. Cotada para Tóquio 2020, a jogadora de futebol Marta é outra atleta que foi imunizada fora do Brasil. Ela atua pelo Orlando Pride, também nos EUA.