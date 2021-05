Estado registra 381.930 casos confirmados e mais de 361 mil recuperados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde deste sábado (15), 381.930 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 10.383 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 985 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 381.930 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.688 estão em isolamento domiciliar e 361.300 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 418 internações em UTIs públicas e 333 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 79,47% para UTIs adulto e em 38% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (81.028), Rondonópolis (27.970), Várzea Grande (26.508), Sinop (20.015), Sorriso (13.080), Tangará da Serra (12.574), Lucas do Rio Verde (11.786), Primavera do Leste (10.263), Cáceres (8.086) e Alta Floresta (7.321).

A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19.

O documento ainda aponta que um total de 326.676 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 586 amostras em análise laboratorial.

Cenário nacional

Na sexta-feira (14), o Governo Federal confirmou o total de 15.519.525 casos da Covid-19 no Brasil e 432.628 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, o país contabilizava 15.433.989 casos da Covid-19 no Brasil e 430.417 óbitos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus.

Até o fechamento deste material, o Ministério da Saúde não divulgou os dados atualizados deste sábado (15).