Polícia Militar apreende 176 kg de maconha em Primavera do Leste

Uma operação conjunta realizada no dia 21 de maio que envolveu as Polícias Militares dos estados de Mato Grosso e Goiás resultou em uma grande apreensão de drogas, além de dois veículos produtos de roubo e dois infratores presos, no município de Primavera do Leste, a 230 km da capital.

Policiais do serviço de inteligência da PM de Goiás estavam monitorando traficantes do município de Anápolis e pela manhã obtiveram a informação de que estariam deslocando para o município de Primavera do Leste em Mato Grosso, a partir de então as polícias dos dois Estados passaram a operar em conjunto e acompanhar os criminosos nesse deslocamento, já na madrugada, por volta da 01h, os dois veículos, sendo ambos um VW Gol cor branca, com total de quatro criminosos foram visualizados na rodovia MT- próximo à praça de pedágio, as equipes da Força Tática da PMMT e do COD (Comando de Operações de Divisa) da PMGO tentaram realizar a abordagem, mas o infratores fugiram em alta velocidade e tentaram embrenhar na mata, sendo que dois infratores foram presos, G. G. S. de 28 anos e R. S. R. de 31 anos, outros dois conseguiram fugir.

Nos veículos foram encontrados 176 tabletes e mais duas porções pequenas de maconha, após checagem dos veículos foram constatados que eram produtos de roubo ocorrido no Estado de Goiás.

Diante dos fatos, os infratores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde foi confeccionado o Boletim de Ocorrência e entregues juntamente com o material apreendido, sendo autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e formação de quadrilha.

O Coronel PM Bastos, Comandante do 11º Comando Regional em Primavera do Leste disse que o combate ao tráfico de drogas é uma prioridade da Polícia Militar, e que diversas operações serão realizadas para mitigar o tráfico de drogas e tirar de circulação infratores da lei.